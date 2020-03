Christchurchi tulistaja tunnistas ennast 51 inimese tapmises süüdi

Tarranti süüditunnistamine tähendab, et kohtuprotsess massimõrva üle jääb ära. Võimud kartsid, et kahtlusalune kasutab kohtuistungit platvormina oma rassistliku ideoloogia levitamiseks.

«Ma olen tema pärast palvetanud ning ta astus õiges suunas,» ütles telekanalile TVNZ Farid Ahmed, kes kaotas rünnakus oma naise Husna. «Mul on hea meel, et ta tunneb ennast süüdi. See on hea algus.»