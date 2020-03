New Yorgi arst: «Kaks nädalat tagasi oli elu hoopis teistsugune»

Tellijale

Anonüümsust palunud arsti sõnul ei olnud tema haigla valmis umbes kaks nädalat tagasi saabunud esimeste koroonaviirusesse nakatunud patsientide ravimiseks. Kahe nädalaga on haigla varud otsakorral ning raskelt haigeid inimesi on rohkem kui hingamisaparaate.

«Meil pole masinaid, meil pole voodeid. Mõelda vaid, oleme New Yorgis ja see juhtub siin. See on nagu kolmanda maailma riigi stsenaarium. See on uskumatu,» rääkis ta.