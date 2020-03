Washingtoni raadio loobus üle kandmast Valge Maja koroonabriifinguid

«KUOW jälgib ka edaspidi Valge Maja briifinguid viimaste uudiste kohta koroonaviiruse osas ning me jagame jätkuvalt oma kuulajatega teavet, mis on tähtis Washingtoni osariigile,» kirjutas jaam oma Twitteri kontol. «Kuid me ei hakka briifinguid üle kandma seoses seal esitatava väär- või eksitava informatsiooniga, mida ei saa reaalajas kontrollida.»

President Donald Trumpi on kritiseeritud selle eest, et ta edastab aeg-ajalt sõnumeid, mis erinevad tervishoiuametnike omast. Trumpile on süüks pandud ka seda, et ta algul alahindas viiruse ohtlikkust.