GRAAFIKUD ⟩ Covid-19 lähinaabrite juures 26.03.: Stockholmis napib tervishoiutöötajaid

Soome

Soome politsei asejuht Sanna Heikinheimo ütles pressikonverentsil, et piirangutesse võib teha erandeid, kui liikumine on hädavajalik.

Hädavajaliku liikumise all peetakse silmas liikumist ametiasjus, töö, elukutse või ühiskondliku ameti tõttu, seadusjärgsete kohustuste täitmiseks, lähedase surma tõttu või selleks, et minna kohtuma oma lastega või muul olulisel isiklikul põhjusel.

Helsingis katkestab umbes 200 last päevas koduse õppetöö, et minna kooli sooja lõunat sööma. Koolid on 10-aastastele ja vanematele lastele suletud, kuid seaduse järgi tuleb lubada noorematel lastel koolis käia, kuigi ka neil soovitatakse pigem koju jääda. Ohutu vahemaa hoidmise reegel kehtib ka koolisööklas.

Läti

Eile teatati, et riigis on alanud viiruse kohapealne levimine.

Viiruse leviku tõkestamiseks kehtestas valitsus eriolukorra 13. märtsil ning see jääb esialgu kehtima kuni 14. aprillini. Samas võis tervishoiuministri Ilze Viņķele kommentaaridest valitsuse eilsel istungil välja lugeda, et eriolukorda võidakse pikendada.

Nüüdseks on viirus levinud kõigisse Läti maakondadesse, enim nakatunuid on pealinnas Riias.

Läti infektoloogiakeskuse peaarst Baiba Rozentāle sõnul on hea uudis see, et 80 protsendil Covid-19 patsientidel sümptomid puuduvad või põevad nad haigust kergelt. Umbes 17–18 protsendil on keskmised sümptomid.