Kanada on vastu USA plaanile saata sõjaväelased kahe riigi ühispiirile

Trudeau ja asepeaminister Chrystia Freeland reageerisid Global Newsi teatele, et Valge Maja ametnikud arutavad sellist sõjaväelaste lähetamist viirusepandeemia ohjeldamiseks hiljuti suletud piirile, mis on 8900 kilomeetriga maailma pikim.

Kanada-USA piir suleti laupäeval mittehädavajalikule reisimisele, kuid mitte piiriülesele kaubandusele.

«Kanadal ja USA-l on pikim sõjaväeta piir maailmas. Ja see on väga meie huvides, et see jääks ka niimoodi,» ütles Trudeau igapäevasel briifingul ajakirjanikele.

Freeland märkis omakorda: «Kanada hinnangul on see täiesti ebavajalik samm, mida me peame meie kahepoolset suhet kahjustavaks.»

Ta lisas, et Washington pole veel seda otsust langetanud, kuid Kanada usub, et selleks ei ole mingit tervishoiualast õigustust.

«Me oleme öelnud, et me ei arva, et see oleks õige viis kohelda usaldusväärset sõpra ja sõjalist liitlast,» sõnas Freeland.

Enne piiri sulgemist ületas seda hinnanguliselt 400 000 inimest ja kahe miljardi dollari väärtuses kaupu päevas.