Läti meediasektor on pankroti lävel

«Meediatööstus on praegu silmitsi pankrotiga,» ütles Āboliņš, kelle sõnul on reklaamijad reklaamilepinguid vääramatule jõule viidates massiliselt tühistanud.

Reklaamilepingute tühistamine on viinud nii era- kui riigimeedia käibe järsu languseni. Keskmiselt on väljaannete kuine sissetulek langenud 50 protsenti, kuid mõnel juhul ulatub see 70-80 protsendini, ütles Āboliņš.

«Kui see olukord pikemat aega kestab, näeme me tulevatel kuudel osa meedia sulgumist ja ma ennustan, et me näeme ka suurt meedia seiskumist. Seega on olukord praegu väga tõsine,» rääkis ta usutluses Läti Raadiole.

«Meediasektor peab olema kohest abi vajajate nimekirjas, aga ka riigi eritoetuse saajate nimekirjas,» ütles Āboliņš. Ta lisas, et eile taotles NEPLP massimeedia toetuseks miljon eurot erakorralist abi.