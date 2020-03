Indialasest supernakataja tõttu pandi karantiini 40 000 inimest

See mees, 70-aastane jutlustaja Baldev Singh on tänaseks surnud. Sellest, et tema elu nõudis koroonaviirus, saadi teada alles pärast mehe surma. Ta oli eiranud võimude poolt antud korraldust karantiini jäämiseks, olles naasnud reisilt Itaaliast ja Saksamaalt.

Indias on tänaseks ametlikult registreeritud 640 koroonaviiruse juhtumit, neist 30 Pandžabi osariigis. Tegelik nakatunute arv on 1,3 miljardi elanikuga riigis tõenäoliselt sadu kordi suurem, sest testitud on seni vaid väheseid.

Pärast Itaaliast ja Saksamaalt naasmist ja vahetult enne oma surma osales Singh sikhide Hola Mohalla festivali. Kuus päeva kestvast rahvapeost võtab igal päeval osa hinnanguliselt 10 000 inimest.

Kui tuvastati, et jutlustaja suri koroonaviiruse tõttu, asuti testima tema sugulasi, kellest 19 andsid positiivse koroonaviiruse proovi. «Seni oleme tuvastanud 550 inimest, kes olid temaga otsekontaktis, see number kasvab. Oleme tema peatumiskoha lähedal lukku pannud 15 küla,» ütles kohalik ametnik BBC-le. Neile lisaks on lähedalasuvas piirkonnas karantiini pandud veel viis küla.

Tegu pole esimese korraga, mil Indias massiline karantiin kehtestatud on. Rajasthani osariigi Bhilwara linnas kardetakse, et patsiendilt koroonaviiruse saanud arstid võisid nakkuse edasi kanda sadadele inimestele. Juhtumi tõttu pandi karantiini 7000 lähedalasuvate külade elanikku.