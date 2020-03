Poliitilised pööristuuled Kabulis takistavad kõnelusi Talibaniga

Leppe kohaselt peaksid 13 000 USA sõdurit lahkuma Afganistanist, Taliban omakorda peaks vastusena tagama, et asub võitlema teiste mässulistega, teiste seas Islamiriigiga. Kokkulepet on nimetatud Afganistani parimaks võimaluseks lõpetada pikaleveninud halastamatu sõda.

Abdullah eesmärk on jõuda Ghaniga võimujagamisleppeni, mida Afganistani president siiani on vastustanud. Abdullah süüdistab Ghanit tahtmatuses leppeni jõuda, samas Ghani sõnul on tema rivaali võimujagamise nõuded sellised, mis vajaksid põhiseaduse muutmist ning see saaks aset leida vaid pärast kõigi afganistanlaste suurnõukogu ehk loya jirga kokku kutsumist.