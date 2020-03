LÜHIÜLEVAADE: koroonaviiruse arenguid erinevates riikides 27.03

AUSTRAALIA: Sõjavägi aitab kehtestada karantiini välismaalt tulevatele inimestele. Riigi peaminister teatas täna, et karantiinis olemist hakatakse kontrollima ka inimeste koduuste taga käimisega.

Täna teatati suurimast uute koroonaviiruste juhtumite arvust ööpäeva jooksul – kinnitust sai 96 vastset diagnoosi, tõppe suri sama aja jooksul üheksa inimest. Kokku on seal diagnoositud koroonaviirust 803 inimesel, surnuid on 54.

Hongkong teatas täna 65 uuest nakatumisjuhust, mis on siiani suurim päevane uute diagnooside arv, neist inimestest 41 olid hiljuti viibinud välismaal. Kokku on Hongkongis diagnoositud 518 koroonaviiruse juhtu.

IRAAN: Teatas täna 144 uuest surmast, sellega on nende riigi ametlik koroonaohvrite arv 2378.

NEPAAL: Berliinist saadetud lennuk tõi Kathmandust ära 304 inimest, see on esimene tervest reast päästelendudest, mille eesmärk on aidata Nepaalist minema üle 10 000 välismaalase.