Fitch langetas Suurbritannia krediidireitingut

«Koroonaviirus on põhjustanud ennenägematu šoki börsile ja majandustegevusele ning poliitikutel on raskusi sellele kohase vastuse leidmisega,» kirjutati hinnangus, kus viidati ka ebakindlusele seoses Brexitiga.

Ühendkuningriik teatas reedel, et Brexiti-järgsed kaubanduskõnelused leiavad järgmisel nädalal kavakohaselt aset, seda vaatamata asjaolule, et nii peaminister Boris Johnson kui Euroopa Liidu pealäbirääkija Michel Barnier on langenud koroonaviiruse küüsi.