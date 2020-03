Trump on hakanud kuulda võtma osariikide kubernere

Samas hoiatab president, et epideemia all enim kannatavate osariikide juhtidel ei maksa temaga riidu kiskuda.

«Ma ootan neilt lugupidamist,» ütles Trump reedel, kui Valge Maja teatas, et president kasutab sõjaolukorraks mõeldud määrust, millega võib sundida ettevõtteid kaitsevahendeid tootma, ja kohustab General Motorsit hingamisaparaate valmistama.

Veel mõni tund varem hingamisaparaatide nappuse jutte ülepaisutatuks nimetanud Trump ei võtnud omaks kriitikat, et föderaalvõimud ei ole reageerinud rahvatervisekriisile adekvaatselt.

Ta teatas, et andis asepresident Mike Pence'ile korralduse mitte helistada Washingtoni ja Michigani - kahe suurema koroonakolde - kuberneridele, kes on valitsusele etteheiteid teinud. «Kui nad kohtlevad sind halvasti, ära helista neile,» ütles ta.

Siiski on Trump teinud teatavaks rea samme suurendamaks osariigi võimet pandeemiale vastata. Muu hulgas on kaitseminister Mark Esper saanud käsu kutsuda appi reservväelased.

Reedel antud korraldus näitab Trumpi sõnul, et «me ei kõhkle kasutamast föderaalvalitsuse kogu võimu selle kriisiga võitlemiseks».

President on aga endiselt seisukohal, et sekkumisvajaduses on süüdi osariikide endi vajakajäämised.