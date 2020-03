India võimud sõidutavad töötud bussidega koduküladesse

Keeld on jätnud teenistuseta miljonid India töölised. Ehitused seisavad, taksod ei sõida ning kadunud on ka enamik mitteametlikke tööotsi.

Maaler Ram Bhajan Nisar on koos naise ja kahe lapsega teel New Delhist Gorakhpuri külla, mis asub 650 kilomeetri kaugusel Nepali piiri ääres.

«Kuidas me süüa saame, kui me ei teeni midagi?» küsis mees ja ütles, et tema perel on raha nelja-viie päeva jagu, aga terveid nädalaid nad kodus istuda ei saa.