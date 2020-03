Trump saadab New Yorgi poole teele mereväe haiglalaeva

Tuhande voodikohaga ujuvhaigla USNS Comfort oli korralises hoolduses, kuid toodi ennetähtaegselt tagasi teenistusse, et aidata USA koroonapuhangu epitsentriks kujunenud linna. New Yorki peaks laev jõudma ülehomme.

«Ma arvan, et see on hea, kui ma lähen ja ütlen »aitäh teile,«» ütles Trump reedel ajakirjanikele. Ta lisas, et tahab näidata visiidiga riigi vaimsust.

73-aastane president on oma ea tõttu riskirühmas ja föderaalvalitsus on juba nädalaid soovitanud riskirühmas inimestel mittehädavajalikku reisimist vältida.

«See ei tähenda, et ma hakkan inimesi kallistama ja see ei tähenda, et ma hakkan nende käsi suruma,» lausus Trump. «Aga ma arvan, et see saadab signaali kui president saab sinna minna ja aitäh öelda.»