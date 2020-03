Ametnik: Hispaania koroonaviiruse puhang on tipnemas

Hispaanias kasvas surmajuhtumite arv laupäeval ööpäevaga rekordilise 832 võrra ja teatati ka üle 8000 uuest nakkusjuhtumist, mis tõstab juhtumite koguarvu 72 248-ni. Nakatumiste arvu kasv on aga aeglustunud.

«Kasv on aeglustunud või tasapisi stabiliseerunud,» ütles Hispaania terviseministeeriumi eriolukorra koordinaator Fernando Simon, kelle sõnul viitab see haripunkti lähenemisele.

Nakatumiste kasv on riigi tervishoiusüsteemi kokkukukkumise lävele viinud ja erilist muret valmistab intensiivravikohtadel lasuv koormus, ütles ta.

«Meil on endiselt suur probleem intensiivravikohtade küllastumisega,» lausus Simon ja lisas, et kriisi hullim osa võib saabuda järgmise nädala lõpuks.

«Täna nakatuvad patsiendid vajavad voodikohta seitsme kuni kümne päeva jooksul,» ütles ta ja tõi välja, et nakatumiste tipnemise mõju avaldub intensiivravikohtadele viivitusega.

«Meil on vaja nakatumiste järsemat langust, et me ei jõuaks intensiivravikohtade kriisini,» sõnas Simon.