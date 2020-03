Trump loobus New Yorgi karantiinimeetmete karmistamisest

«Karantiin ei ole vajalik,» kirjutas Trump suhtlusvõrgustikus Twitter.

Üheks nakkuskeskuseks olevas New Yorgis on surnud 617 ja nakatunud 53 000 inimest. Kogu riigis on nakatnuid rohkem kui 122 000 inimest. New Jerseys on avastatud 11 100 nakatumist.

«Seal on olemas võimalus, et mingil ajal peame me umbes kaheks nädalaks New Yorgi ja New Jersey karantiini panema ning võib olla osa Connecticutist,» oli Trump varem öelnud.

New Yorgi kuberner Andrew Cuomo tõrjus seda mõtet ja ütles, et Trump pole temaga sel teemal rääkinud.

«Kui me räägime geograafiliselt inimeste eraldamisest, siis see oleks nagu Hiinas Wuhan. Ma ei näe sellel mingit mõtet,» arvas Cuomo. Ta väljendas ühtlasi kahtlust, kas selline käsk oleks üldse seaduslik.

«Ma isegi ei tea, mida see tähendab. Ma ei tea, kuidas see õiguslikult jõustatav oleks. Ja meditsiinilisest perspektiivist, ma ei tea, mida sellega saavutada saaks. Üht ma teile ütlen, et mulle ei meeldi see teps mitte. Isegi seda mõistmata ei meeldi see mulle teps mitte,» ütles kuberner.