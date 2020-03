Biden ja Sanders viisid kampaania küberruumi

77-aastane soosik Biden ja visalt tema kannul püsiv 78-aastane Sanders on füüsilise kampaaniategemise lõpetanud.

Mitu osariiki on koroonaviiruse leviku hirmus eelvalimised edasi lükanud, viimati langetas otsuse New York, ja uusi debatte kandidaatide vahel ei ole oodata.

Kadunud on kümned ajakirjanikud, kes kandidaate varjuna saatsid.

Kahtluse alla on sattunud isegi juuli keskpaika kavandatud üleriigiline demokraatide konvent, kus partei nimetab ametlikult kandidaadi, kes hakkab novembris võistlema president Donald Trumpiga.

Rahvarohketest kampaaniakoosolekutest on ilma jäänud ka teiseks ametiajaks kandideeriv Trump, kuid tema on kogu rahva silme all igapäevaseks saanud Valge Maja koroonaviiruse infotunnis, mis sageli kestab üle 90 minuti.