Norra hakkab koroonaviiruse juhuteste tegema

Norra ringhääling NRK teatas rahvatervise instituudi ametnikele viidates, et kõigi kodanike juhumeetodil testimisega loodetakse vastust kahele tähtsale küsimusele: kui paljudel inimestest, kes näivad olevat nakatunud, on tegelikult koroonaviirus, ja kui laialdaselt on viirus levinud.