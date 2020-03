Poola liberaalne opositsioon kutsus presidendivalimisi boikottima

Parempopulistliku Seaduse ja Õigluse (PiS) valitsus sattus sel nädalal tugeva surve alla seoses otsusega jätkata ettevalmistusi valimisteks. Otsus langetati ajal, mil avaliku arvamuse uuring näitas, et 72 protsenti vastanutest soovib valimiste edasilükkamist.

«Boikoteerigem neid valimisi - teie elud on tähtsamad,» ütles Duda peamine liberaalist rivaal Małgorzata Kidawa-Błońska pühapäeval Varssavis ajakirjanikele, öeldes, et ta peatab oma kampaania, et keskenduda pandeemia vastu võitlemisele.