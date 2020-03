Trump kiitles oma koroonakriisi telereitingutega

«Kuna mu pressikonverentside «reitingud» on niivõrd kõrged, siis vilets peavoolumeedia on HULLUMAS,» säutsus president, kasutades peavoolumeedia kohta sarkastilist sõnademängu rõhul vilets (mainstream v lamestream media).

«President Trump on reitinguhitt,» ütles ta tsiteerides ajalehes The New York Times ilmunud artikli avalauset.

Mida Trump aga ei lisanud, oli maineka päevalehe artikli avalause teine pool.

«President Trump on reitinguhitt, kuid nii mitmedki ajakirjanikud ja avaliku tervishoiu eksperdid ütlevad, et see võib olla ohtlik asi,» seisis lehe terviklauses.

Ajaleht jätkas Trumpi kritiseerimisega, et riigipea on korduvalt edastanud teavet, mida arstid ja tervishoiuametnikud on nimetanud ebausaldusväärseks, eksitavaks või otsesõnu valeks.

Trump eiras neid kommentaare ja keskendus vaatajanumbritele, öeldes, et tegemist on sarnaste numbritega, mis ülipopulaarsel esmaspäeva õhtuse ameerika jalgpalli matši otseülekandel (Monday Night Football) või hittsarja Poissmees («The Bachelor») viimasel osal.

President siunas tavapäraselt ka meediat, öeldes, et «vilets peavoolumeedia» tahab meie läbikukkumist. «Seda ei juhtu IIALGI!» märkis ta.

Trump on pidanud pikki igapäevaseid ülevaateid Valgest Majast, kus temaga on olnud koos nii tippeksperdid kui asepresident Mike Pence.

Ehkki kaabeltelevisioon ja avalik-õiguslikud telejaamad näitasid esiti pressikonverentse täispikkuses otse, on nii mitmedki kanalid lõpetanud sellise edastamise.

Uudistekanali MSNBC liberaalne poliitkommentaator ja saatejuht Rachel Maddow on nimetanud sarnaselt nii mitme teisegi ajakirjanikuga Trumpi koroonaviiruse teemalisi pressikonverentse «eksitavaks informatsiooniks».