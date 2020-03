Omanikud: Panama pole Zaandamile veel kanali läbipääsuluba andnud

Laeva operaatorfirma Holland America Lines teatas pühapäeval, et neile pole lisaks Panama võimude loale antud luba ka silduda lõpp-peatuses Port Evergladesi sadamas Floridas.

Esialgu ei ole selge, mis on loa andmise takistuseks Panamas, mille võimud peaksid suunama Zaandamile kanali läbimiseks nii lootsid kui ka mitmed teised töötajad.

Zaandamile, mille peal oli enne tervete reisijate Rotterdamile ümber paigutamist enam kui 1800 reisijat ja meeskonnaliiget, andis Panama tervishoiuministeerium laupäeval teada, et lubab aluse läbi kanali, ent ühelgi reisijal ega meeskonnaliikmel ei olnud lubatud laevalt maismaale tulla.

Kanada välisminister Francois-Philippe Champagne ütles laupäeva hilisõhtul, et tema Panama kolleeg kinnitas talle kanali läbimiseks vastava loa andmist. Zaandami pardal olevast 1243 reisijast ja 586 meeskonnaliikmest 248 on kanadalased.

Keerulises olukorras laeva saatuse teeb veelgi raskemaks tõsiasi, et ristluslaeva lõppsihtkohaks oleva Florida osariigi linna Fort Lauderdale'i linnapea sõnul ei taha ta aluse maabumist oma linna lähedal, nagu esiti kavandatud.

Fort Lauderdale'i linnapea Dean Trantalis ütles avalduses, et on «sügavalt häiritud» laeva suundumisest tema linna ning soovitas see saata hoopis mõnda mereväebaasi USA idarannikul.