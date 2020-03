New Yorgi osariik ületas tuhande koroonaviirusse surnud inimese piiri

New Yorgi linn teatas õhtul, et surnute hulk kerkis 776-ni. Kogu osariigi statistika uuendus jõuab avalikkuseni esmaspäeval, ent väljaspool linna pühapäeva hommikul teada antud vähemalt 250 surmajuhtumi liitmisel on osariigis vähemalt 1026 COVID-19 ohvrit.