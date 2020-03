Nakkusjuhtude hüpe Tokyos tõstatab olümpiaga seoses küsimusi

«Selleks, et jätta muljet, et linnal on saavutatud kontroll koroonaviiruse üle, vältis Tokyo rangete meetmete vastu võtmist ja pisendas patsientide arvu,» säutsus Jaapani endine peaminister Yukio Hatoyama Twitteris. «Koroonaviirus on levinud sel ajal, mil nad ootasid. (Tokyo kuberneri Yuriko Koike jaoks) tulid esmajärjekorras olümpiamängud, mitte aga Tokyo elanikud.»

Peaminister Shinzo Abe ütles laupäeval, et Jaapan seisab nakkusjuhtumite tohutu hüppe lävel, kuna üha keerulisem on jälgida ja hoida viiruskoldeid kontrolli all.

«Olen teadlik, et mõned inimesed kahtlustavad Jaapanit tegelike arvude peitmises, aga ma usun, et see ei ole tõsi,» ütles Abe, lisades, et kui ongi mingisugune «kinnimätsimine», siis see peegelduks surmajuhtumite arvus. Tema sõnul on arstid selgitanud, et kopsupõletikuga patsientidel on võimalik COVID-19 tuvastada röntgeni või kompuutertomograafia abil.