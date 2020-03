Saksamaa loodab võitluses viiruse vastu Lõuna-Korea mudelile

Võimude teatel teeb Saksamaa nädalas 300 000-500 000 testi, mida on rohkem kui üheski teises Euroopa riigis. Valitsus plaanib testimist veelgi laiendada vähemalt 200 000 testile päevas. Eesmärk on testida kõiki viiruskahtlusega inimesi ja kogu kinnitust leidnud juhtumiga kontaktis olnud isikute ringi.

Olulist relva võitluses loodetakse ka mobiiliandmete jälgimisest, et teha kindlaks nakatunu liikumine ning potentsiaalsete nakatunute ring. Saksamaa plaan järgib «avasta, testi ja ravi» mudelit, mis on aidanud Lõuna-Koreal viia viiruspuhangu kontrolli alla.

«Lõuna-Korea viirusestrateegia on hea eeskuju,» ütles Saksamaa Robert Kochi instituudi juht Lothar Wieler usutluses päevalehele Frankfurter Allgemeine. «Võti on mobiiliandmete jälgimine.»

Saksamaal on koroonaviirus leidnud kinnitust enam kui 52 000 inimesel, kuid surnud on vaid 389 haiget ehk ainult 0,7 protsenti nakatunutest, samal ajal kui Itaalias on suremus umbes 10 ja Hispaanias kaheksa protsenti.