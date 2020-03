Itaalia kutsus rahvast valmistuma väga pikkadeks» piiranguteks

Itaalias praegused liikumispiirangud kehtivad 3. aprillini, kuid valitsus rõhutas, et neid pikendatakse.

«3. aprillini kehtivaid meetmeid pikendatakse vältimatult,» ütles regionaalminister Francesco Boccia telekanalile Sky TG24. «Usun, et hetkel oleks piirangute leevendamisest rääkimine vastutustundetu. Me kõik tahame naasta normaalse elu juurde. Kuid me peame seda tegema, keerates korraga vaid üht lülitit.»