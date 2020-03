Tellijale

«Ma teenisin iga päev 600 ruupiat (seitse eurot) ja mul on viis suud toita. Meil saab paari päevaga toit otsa. Ma tean, millist ohtu koroonaviirus endast kujutab, aga ma ei saa näha oma lapsi nälgimas,» rääkis BBC-le indialane Ramesh Kumar, kes läks ühel hommikul liikumispiiranguid eriates ehitusplatsile, kust tal vahel on õnnestunud tööd leida.

«Teed on nii kitsad, et kui me üksteisest möödume, ei saa me seda teha ilma, et meie õlad kokku puutuksid,» rääkis slummis elav 36-aastane Jeetender Mahender. «Me kõik käime õues ühistualetis ja ainuüksi minu väikese maja ümbruses elab veel 20 perekonda. Sisuliselt elame me kõik koos. Kui üks meist jääb haigeks, jäävad kõik haigeks.»