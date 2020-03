Suurbritannias tulid tööle tuhanded endised meedikud

«Täname neid, kes sellisel hulgal riikliku tervishoiuteenistusse tööle tagasi tulevad. Meil on tulnud tagasi 20 000 NHSi töötajat: arsti ja halastajaõde. See on lisandus 750 000 vabatahtlikule, kes aitavad meil sellest kriisist üle saada,» säutsus Johnson Twitteris.