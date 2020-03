GRAAFIKUD ⟩ Covid-19 lähinaabrite juures 30.03.: Leedu toodab uusi maske 3-D printeritega

Soome

Kinnitatud juhtumeid: 1352

Uusi juhtumeid: 112

Tervenenuid: 10

Surmasid: 13

Uusi surmajuhtumeid: 2

Teste: üle 21 000

Soomes on kinnitatud 1352 uue koroonaviiruse juhtumit, 49 patsienti viibib intensiivravil. Nakatumisi on tuvastatud igas Soome maakonnas.

Soome on suurendanud testide hulka, tervishoiuministeeriumi sõnul on võimalik teha kuni 2300 testi päevas.

Valitsus valmistab ette järgmisi nädalaid puudutavaid otsuseid. Kõik koolid jäävad vähemalt aprilli lõpuni suletuks, õppetegevus toimub kaugõppena.

Koroonaviiruse tõttu vähenenud liiklus on märgatavalt parandanud Soome linnade õhukvaliteeti.

Ilmateenistuse andmeil on lämmastikdioksiidi (NO2) sisaldus õhus langenud umbes 40 protsenti pärast seda, kui paari nädala eest jõustusid viiruse levikust ajendatud piirangud.

Valitsus kehtestas eelmisel nädalal Uusimaa maakonnale ranged liikumispiirangud, mille alusel keelati maakonda sisenemine ja sealt lahkumine. Uusimaa liikumispiirangud kehtivad kuni 19. aprillini.

Läti

Kinnitatud juhtumeid: 376

Uusi juhtumeid: 29

Tervenenuid: 1

Teste: 14 307

Viimase ööpäevaga tuvastati Lätis 29 uut Covid-19 nakkusjuhtu, kokku on lõunanaabritel uue koroonaviirusega nakatunud 376 inimest.

Haiglaravil on 28 inimest, neist kolm väga raskes seisus.

Covid-19 proovid võeti veel 502 inimeselt, kokku on viiruseanalüüsi teinud 14 307 inimest.

Läti võib tõsta trahve eriolukorraga kehtestatud piirangute rikkumise eest tuhande euroni ja isegi kõrgemale, ütles täna siseminister Sandis Girgens.

Minister ütles usutluses Läti rahvusringhäälingule, et osa inimesi eirab paraku endiselt koroonaviirusest lähtuvat ohtu ega allu sotsiaalse distantseerumise nõudele ja teistele piirangutele, mistõttu trahve tuleb tõsta, et inimesed hakkaksid suhtuma piirangutesse tõsiselt.

Girgens ütles, et esialgu ei ole Lätis vajadust kaasata armee eriolukorra piirangute täitmise kontrollimisele, ent kaitsejõud võidakse kaasata, kui Lätis peaks kehtestatama lauskarantiin.

Läti puhul ei pruugi rahva lauskarantiini ja täielikku isolatsiooni panemine olla koroonaviiruse leviku takistamiseks praegu parim lahendus, ütles täna tervishoiuministeeriumi nakkushaiguste spetsialist Uga Dumpis.

Eksperdi sõnul võib enda koju isoleerimine viia tõsiste psühhoemotsionaalsete probleemideni ja muuta hullemaks teisi terviseprobleeme. Seetõttu peaks olema piirangud sellised, et inimesed suudaks nendega võimalikult kaua elada, ütles Dumpis.

Praeguse haiguspuhangu ja selle võimaliku arengu kohta ütles ta, et praegu on tuvastamata päritoluga juhtumite osakaal Lätis võrdlemisi väike. Kohaliku leviku ulatus saab peagi selgemaks, kuna kodanike repatrieerimine on lõpule jõudmas.

Uute juhtumite tuvastamine püsis läinud nädalal võrdlemisi stabiilsel tasemel, mis tähendab, et teataval määral on haiguspuhang kontrolli all. Kui see kontrolli alt väljub, võib nädal hiljem päevaste juhtumite arv tõusta kaks kuni 2,5 korda kõrgemale, ütles Dumpis.

Viiruse leviku tõkestamiseks kehtestas valitsus eriolukorra 13. märtsil ning see jääb esialgu kehtima kuni 14. aprillini. Läti võib eriolukorda pikendada.

Leedu

Kinnitatud juhtumeid: 484

Uusi juhtumeid: 24

Tervenenuid: 1

Surmasid: 7

Uusi surmajuhtumeid: 0

Teste: 9891

Leedus leidis viimase ööpäevaga kinnitust veel 24 koroonaviirusse nakatumist, kokku on riigis diagnoositud 484 haigusjuhtu.