Armastus koroona ajal: eakas paar kohtub iga päev teine teisel pool Taani-Saksa piiri

Iga päev kohtuvad Rasmussen ja Hansen teine teisel pool piiri, et pisut juttu puhuda, süüa koos lõunat või kasvõi mõni küpsis ning jagad termosesse pandud kohvi või kohalikku napsu Geele Kömi, vahendas Deutsche Welle.

Kui tavaliselt oleks eakas paar selle peale emmanud või suudelnud, siis nüüd peavad nad teineteisest ohutusse kaugusesse hoidma. Nii istuvadki nad kahel pool puna-valget piiritõket kodust kaasa võetud toolidel. Sel viisil on paar kohtunud Aventoftis alates kahe riigi vahelise piiri sulgemisest.

Kaffeeklatsch trotz Coronakrise? Für Karsten Tüchsen Hansen und Inga Rasmussen kein Problem. Die beiden Rentner treffen sich täglich am deutsch-dänischen Grenzübergang. https://t.co/27ldkOOFM4 pic.twitter.com/8KaInQaaFn

«See on kurb, aga me ei saa seda muuta,» arvas Rasmussen Deutsche Wellega vesteldes.

Paar on alates piiri sulgemisest sageli telefonis vestelnud ning annab endast parima, et iga päev piiri ääres kokku saada, et pandeemia nende suhet liialt mõjutama ei hakkaks.