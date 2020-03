Itaalia pikendab eriolukorra meetmeid vähemalt 12. aprillini

Speranza informatsioonil on riigis viirusesse surnud 11 591 inimest.

Peaminister Giuseppe Conte sõnul leevendatakse piiranguid vaid sel juhul, kui ollakse kindlad, et olukord uuesti ei halvene.

«Kolmenädalane pea täielik seiskumine on olnud majanduslikult äärmiselt raske. See ei saa kesta väga pikalt. Me peame uurima viise, kuidas piiranguid leevendada. Kuid lõpuks peab seda nii või naa tegema,» ütles peaminister ajalehel El Pais.