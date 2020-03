Ühendriikides suri koroonaviirusesse rahvuskaartlane

Tegemist on ilmselt esimese USA sõjaväelasega, kes pandeemias elu jätnud.

"See on valus kaotus kogu meie sõjaväekogukonnale. Meie kaastundeavaldused lähevad perekonnale, sõpradele ja teenistuskaaslastele," ütles Esper.

USA president Donald Trump teatas nädal tagasi, et aktiveeris New Yorgi, California ja Washingtoni osariigis võitlusse uue koroonaviirusega rahvuskaardi. President märkis, et rahvuskaardi missiooni rahastab 100 protsendi ulatuses föderaalvalitsus, kuid nende juhtimise eest vastutavad osariikide kubernerid.