Pandeemia pärast muretsenud Hesseni liidumaa rahandusminister sooritas enesetapu

«Me oleme šokis, me ei suuda seda uskuda ja ennekõike, me oleme tohutult kurvad,» ütles liidumaa peaminister Bouffier avalduses ja lisas, et kümme aastat Hesseni rahandusministrina töötanud Schäfer nägi ööd ja päevad vaeva selle nimel, et aidata firmadel ja töölistel koroonaviiruse pandeemia mõjudega toime tulla.