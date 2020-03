Tšehhid katsetavad viiruse leviku tõkestamiseks «nutikarantiini»

Arvutieksperte koondava rühmituse Covid19cz pakutav lahendus kasutab koroonaviirusesse nakatunute mobiiltelefonide ja pangakaartide andmeid nende endi loal, et ajada jälgi nende viimase aja liikumiste kohta.

Tema sõnul saavad tervishoiutöötajad selle info alusel küsida, kas nakatunu kohtus sel ajal kellegagi, et tuvastada seeläbi võimalikud nakkuskahtlusega isikud.

«Inimesed ei pea tuginema vaid oma mälule, kui nad meenutavad, mida nad viimasel kahel nädalal on teinud,» sõnas Zatloukalová.

«Kui nende test on negatiivne, saavad nad naasta igapäevase elu juurde. Kui nende test on positiivne, suunatakse nad täiskarantiini,» ütles asetervishoiuminister Roman Prymula valitsuse veebiküljel.

Peaminister Andrej Babiš ütles, et sooviks näha süsteemi rakendumist üleriigiliselt 12. aprilliks.

«Tänu sellele süsteemile ei peaks me kõik karantiinis lõpetama, vaid ainult need, kes on tõesti haiged või potentsiaalselt ohustatud,» ütles Zatloukalová.