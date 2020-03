Liikuv graafik ⟩ Koroonaviirus nakatab iga pooleteise sekundi järel ja tapab minutis kaks inimest

Üle maailma levinud uus koroonaviiruse haigus Covid-19 on levinud juba pea kõikidesse maailma riikidesse. Diagnoositute kogu arv on juba enam kui 800 000 inimest ning elu on röövinud uus koroonaviirus ligi 40 000 inimeselt. Keskmiselt iga pooleteise sekundi järel diagnoositakse uus koroonaviirusesse haigestunu.