Kreeka politsei vahistas migrante relvile kutsunud iraanlasest anarhisti

Kreeka ajalehe Proto Thema andmeil on mehe nimi asüülidokumentide kohaselt Abtin Parsa ning ta oli Ateena anarhistide kogukonna aktiivne liige, toimetades peamiselt Exarcheia ja Kypseli naabruskonnas.

Julgeolekuallikate väitel oli anarhistliku rühmituse Revolutsiooniline Enesekaitse liikmetega läbi käinud Parsa internetis muuhulgas kirjutanud, et kuulid on ainus viis, kuidas avada piirid kõigile. Ka olla ta ärgitanud juba Euroopa Liidus olevaid migrante haarama relvi ja tulema tänavatele, et toetada teiste asüülitaotlejate õigust ühendusse siseneda.