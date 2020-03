Teadlased: liikumiskeelud võisid Euroopas päästa 59 000 inimelu

Imperial College Londoni teadlaste sõnul on enamik riike, keda nad uurisid, suure tõenäosusega viiruse levikut rangete meetmetega märkimisväärselt vähendanud.

Teadlased tuginesid andmetele riikidest, mida Covid-19 pandeemia on rängalt tabanud, sealjuures Hispaaniat ja Itaaliat. Nad jõudsid teoreetilise surmajuhtumite arvuni, mis oleks neis riikides piirangute kehtestamata jätmisel olnud.

«Praeguste meetmete püsimise korral vähemalt märtsi lõpuni peame tõenäoliseks, et abinõud kõigis 11 riigis on 31. märtsi seisuga hoidnud ära 59 000 surma,» seisis eile avaldatud raportis.

Miljardid inimesed üle terve maailma on saanud korralduse püsida kodus, et piirata uue koroonaviiruse puhangut, mis on eelmise aasta lõpust nõudnud kokku üle 38 000 inimese elu.