Vabaühendus jätkab pandeemiast hoolimata põgenike päästmist Vahemerelt

Alus lahkus ühest Hispaania sadamast, kus see viibis remondis ning peaks jõudma Liibüa ranniku lähistele sel nädalavahetusel, teatas oma avalduses vabaühendus Sea Eye.

Laeva kapteniks on Bärbel Beuse. Tegemist on ainsa päästealusega, mis selles piirkonnas tegutseb, märkis vabaühendus.

COVID-19 pandeemia tõttu rakendab päästelaev turvameetmeid ning on loonud ettevaatusabinõuna kava võimaliku puhangu vastu, ütles missiooni juht Jan Ribbeck.

«Meil on pardal piisavalt isikukaitsevahendeid oma meeskonnale,» ütles ta.

Hetkel on päästelaevadel äärmiselt raske leida ohutut sadamat, kus maabuda, teatas Sea Eye.

Itaalia, mis on tavaliselt Põhja-Aafrikast Euroopasse suunduvate põgenike esimeseks sihtriigiks, on olnud raskustes koroonaviiruse puhangu ohjeldamisel. Riigis on registreeritud enam kui 100 000 nakkusjuhtumit ja umbes 11 000 surma.