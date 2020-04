Koroonaviiruse leviku tõttu on maailmas kehtestatud pretsedendituid piiranguid, mille järgimisele paraku suur hulk inimesi vilistab. Need samad ranged meetmed on aga toonud kaasa ka mitmeid veidraid ja rumalaid vahejuhtumeid, mis käitumispsühholoogidele pikaks ajaks tööd pakuvad.



tellijatele Artikkel kuulatav Minu Meedia tellijatele

Tellijale

Indias paistab veidruste jaoks olema eriti soodne kasvupinnas ja nii on just sealt pärit mitmed kummalised vahejuhtumid. Näiteks mõni nädal tagasi korraldasid hindud New Delhis koroonaviiruse ennetamiseks ürituse, kus manustati lehmauriini. «Me oleme lehmauriini joonud 21 aastat, võtame ka lehmasõnniku vanne,» selgitas DW-le kummalist rituaali üritusel osalenud Om Prakash.

Eksperdid on küll korduvalt hoiatanud, et loomade uriini ega sõnnikuga ei ole võimalik haigusi ravida. Usk on aga mõnede hindude jaoks teadlaste häältest tugevam ja abi oodatakse just pühade loomade väljaheidetest.