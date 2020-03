USA koroonaviiruse ohvrite arv ületas Hiina ohvrite arvu

Positiivse koroonaviiruse testiga surnud inimeste arv USAs on tõusnud 3393-ni, ületades sellega Hiina 3305 teatatud ohvrite arvu, vahendas Sky News .

Arv USAs tõusis, kui New Yorgi kuberner Andrew Cuomo teatas teisipäeval 332-st lisandunud ohvrist. New Yorgi osariigis on koroonaviiruse ohvreid nüüdseks 1550.