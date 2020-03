New Yorgi kuberneri vennal, CNNi reporteril Cuomol leiti koroonaviirus

«Neil rasketel aegadel, mis näivad iga päevaga üha raskemad ja keerulisemad, sain just praegu teada, et mu koroonaviiruse test oli positiivne,» kirjutas ta Twitteris.

«Ma olen olnud viimastel päevadel kokkupuutes inimestega, kes on samuti andnud positiivse proovi ning kellel on palavik, külmavärinad ja hingamisraskused,» lisas ta.

«Ma lihtsalt loodan, et ei andnud seda lastele ja Cristinale. See teeks mu enesetunde halvemaks kui haigus!»

49-aastasel Cuomol on CNN-is omaenda õhtune uudistesaade «Cuomo Prime Time». Ta ütles, et jätkab tööd oma maja keldrist, kuhu ta on end perekonnast isoleerinud.