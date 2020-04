Suurbritannias suri koroonaviiruse tagajärjel 13-aastane terve poiss

Sugulaste kinnitusel polnud poisil varasemast mingeid tõsisemaid tervisehädasid.

«Kahjuks suri 13-aastane poiss, kelle Covid-19 test oli positiivne. Meie mõtted ja kaastunne on tema perekonnaga. Surma asjaolusid uurib põhjalikumalt koroner,» ütles haigla eestkõneleja.

«Poisil tekkisid haigussümptomid ja tal oli raske hingata, misjärel toimetati ta haiglasse,» rääkis perekond. «Ta pandi hingamisaparaadi alla ja seejärel kunstlikkusse koomasse, aga kahjuks ta suri. Meile teadaolevalt tal varasemaid tervisehädasid ei olnud,» lisas perekond.

Readingi ülikooli professor Simon Clarke ütles 13-aastase poisi surma kommenteerides, et kuigi eakad surevad koroonaviirusesse nakatumise järel tõenäolisemalt, ei ole ka noored haiguse karmide tagajärgede eest kaitstud.

«See on meeldetuletus, et peame võtma tervishoiutöötajate palveid kodus püsida tõsiselt, peame pesema käsi ja hoidma eemale teistest inimestest,» rääkis Clarke The Guardianile.

«Nendest palvetest kinni pidamine tähendab, et meist igaühe võimuses on päästa armastatud vanemate või vanavanemate elu, aga see juhtum meenutab ka seda, et kodus püsimine võib päästa ka armastatud lapse või lapselapse elu,» lisas Clarke.

Suurbritannia teatas teisipäeval rekordilisest koroonasurmade arvust, ööpäevaga jättis viiruse tagajärjel elu 381 inimest. Kokku on riigis viirusesse surnud 1789 inimest.