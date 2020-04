California vabastab vanglatest 3500 mittevägivaldset kinnipeetavat

Esmajärgus lastakse koju vangid, kel on jäänud karistust kanda vähem kui 30 päeva, seejärel need, kel vähem kui 60 päeva, teatas California korrektsiooni- ja rehabilitatsiooniamet (CDCR).

Varem on mitu teist ametkonda ja omavalitsust, teiste seas New Jersey osariik ja mitmed linnad, teatanud sarnastest meetmetest.

USA peaprokurör Bill Barr ütles eelmisel nädalal, et föderaalvanglatest võib vabaneda pandeemia tõkestamise meetmega seoses umbes 2000 vangi.

California võimude sõnul on osariigi vanglates tuvastatud koroonaviirus 22 töötajal ja neljal vangil.

Vanglad on võtnud tarvitusele ka lisameetmeid viiruse leviku peatamiseks, muuhulgas kohustuslik tervisekontroll kõigile uutele saabujatele, samuti on tühistatud külastusõigus. Vangidele pakutakse külastusõiguse puudumisel täiendavalt tasuta telefonikõnesid lähedastele.

«See on libe tee kõigi jaoks,» ütles Orange'i maakonna ringkonnaprokurör Todd Spitzer kohalikule meediale. «Kui nad teevad seda osariigi tasandil, teevad nad seda peagi ka maakonnavanglate tasandil. Seepärast tõusebki relvamüük.»

Koroonaviiruse levikuga seoses on osariigi rahvarohkeima maakonna, Los Angelese maakonna šerif Alex Villanueva väljastanud korralduse vabastada maakondlikest eeluurimisvanglatest umbes 1700 vangi, mis tähendab, et sinna jääb karistust kandma veel umbes 15 000 inimest.

USA eeluurimisvanglates on tavaliselt inimesed, kes ootavad kohtu otsust seoses lühiajaliste karistustega kergemate kuritegude eest. Vanglad on aga pikemaajaliste karistuste kandmise kohad, kus karistuse pikkus algab ühest aastast.

Los Angelese kõrge ametnik ja tervishoiutöötajate lauskontrolliks maakondlikesse eeluurimisvanglatesse saatmise eelnõu üks kaasautoreid Sheila Kuehl ütles, et arutlusel on kõigi sealsete vangide, kelle karistus on väiksem kui kuus kuud, vabastamine.