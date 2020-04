USA armeele töötavad lõunakorealased saadeti palgata puhkusele

Ühendriikidel on Lõuna-Koreas umbes 28 500 sõdurit, kelle eesmärk on kaitsta piiri tuumarelvastatud Põhja-Koreaga. Viimasel ajal on Souli ja Washingtoni vahelised suhted aga pingestunud, kuna USA võimud nõuavad Lõuna-Korealt täiendavat panustamist miljarditesse dollaritesse ulatuvalt.

Trumpi valitsus esitas algselt nõude, et Soul peaks maksma USA armee jaoks nende eelarvesse viis miljardit dollarit, mis on enam kui viiekordne tõus.

Eelmine kahe riigi vaheline leping lõppes detsembris ning USA Lõuna-Korea väed (USFK) teatasid veebruaris, et nad on sunnitud saatma lõunakorealastest töötajad palgata puhkusele alates 1. aprillist, mil lõppeb palgafond.

«Tegemist on kahetsusväärse päevaga meie jaoks, see on mõeldamatu, südantlõhestav,» ütles USFK komandör Robert Abrams kolmapäeval avalduses. «Need on meie töötajad, meie kaastöölised, meie meeskonnaliikmed, ja me peame neid pereliikmeiks. Nad on eluliselt tähtsad meie missiooni jaoks.»