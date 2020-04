Sadamat otsival ristluslaeval suri viiruse tagajärjel neli inimest

Laeva omanikfirma Briti-Ameerika ühisettevõte Holland America Line juht Orlando Ashford ütles, et laeva sadamasse mitte lubades seatakse ohtu rohkem kui tuhande pardalviibija elud.

Ashford palus sadamatel näidata välja kaastunnet ja lubada laeval maabuda.

«Me seisame silmitsi «pole-minu-mure sündroomiga», sest rahvusvaheline kogukond, muidu nii lahke ja abivalmis, sulgeb end inimkannatustega silmitsi seistes ja jätab Zaandami iseenda eest hoolitsema,» ütles Ashford.

«Õigustatult on kõik riigid pühendunud Covid-19 kriisile, mis nende ees lahti on rullunud. Aga nad on pööranud selja tuhandetele inimestele, kes õõtsuvad merel,» lisas Ashford. «Mis on saanud kaastundest ja lähedaste abistamisest?»

Zaandami pardal on surnud neli inimest ja kaheksal inimesel on tuvastatud nakatumine koroonaviirusesse. Veel umbes 200 inimesel on gripilaadsed sümptomid.

Laeva meeskond palus luba toimetada laevalt maale vähemalt kaks inimest, kes vajavad hädasti arstiabi, aga ka seda pole ükski riik lubanud.

Laeva pardal oli alguses kokku ligi 1800 inimest peamiselt britid, ameeriklased ja austraallased. Suur osa reisijatest on vanemaealised.

Hiljuti toimetati haigussümptomiteta patsiendid Zaandami sõsarlaeva Rotterdam pardale. Nüüd on esimese pardal 1048 ja teise pardal 1442 inimest.

Mõlema laeva lõppsihtkoht pidi olema Florida, aga esmaspäeval keelas osariigi kuberner Ron DeSantis laevadel seal maabuda, et vältida piirkonna haiglate ülekoormamist.

«Me ei saa lubada seda, et inimesed, kes pole isegi Florida osariigist pärit, maabuksid siin ja kasutaksid ära meie väärtuslikud ressursid,» ütles DeSantis Fox Newsile.

Zaandam lahkus Buenos Airesest 7. märtsil ja pidi jõudma kaks nädalat hiljem Tšiili pealinna Santiago lähedal asuvasse San Antoniosse. Kuid koroonaviiruse kartuses ei ole neid Lõuna-Ameerika läänerannikul ühessegi sadamasse lubatud.

Mõlemad laevad asusid Eesti aja järgi esmaspäeva varahommikul veel Vaikse ookeani vetes Panama kanali sissepääsu ligidal, sest Panama ei tahtnud aluseid ka läbi sealse veetee lubada.

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump ütles eile, et arutab võimalusi laeval viibivate inimeste abistamiseks.