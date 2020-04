Iraan hoiatas USA-d seoses Patriot-rakettide paigaldamisega Iraaki

USA rakettide paigutamine on «otseses vastuolus Iraagi valitsuse, parlamendi ja rahva ametliku seisukohaga,» ütles välisministeerium avalduses.

Ministeerium kutsus peatama «sõjaõhutamist koroonaviiruse leviku ajal» ning hoiatas, et USA armee tegevus piirkonnas võib viia Lähis-Ida «ebastabiilsuse ja katastroofini».

Iraan on koroonaviirusest üks enim räsitud riike maailmas, kus kolmapäevase seisuga oli surnute arv ületanud 3000 piiri. Samas on viimastel päevadel USA kurvas statistikas möödunud Iraanist, Ühendriikides on COVID-19 ohvrite arv ületanud juba 4000 piiri.