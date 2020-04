Stoltenberg: koroonakriis ei tohi põhjustada julgeolekukriisi

NATO välisministrid peavad homme videokonverentsi, et arutada vastust COVID-19 pandeemiale, mis on ainuüksi Euroopas nõudnud umbes 30 000 inimelu.

«Meie peamine eesmärk on tagada, et see tervisekriis ei muutuks julgeolekukriisiks,» ütles NATO peasekretär Jens Stoltenberg pressikonverentsil.