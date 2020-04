Itaalia võimud seavad kohalikku hiina kogukonda eeskujuks võitluses viirusega

Kaks kuud tagasi kannatasid Firenze lähistel asuva Prato linna 50 000 hiinlasest elanikku solvanguid ja rünnakuid itaallastelt, kes pelgasid, et riigi suurima hiina kogukonna liikmed levitavad neile koroonaviirust. Nüüd, kui riigis on Covid-19 tõttu surnud juba üle 12 000 inimese, on Prato hiina kogukond endiselt viirusest täiesti puutumata.