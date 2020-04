Rootsi koroonasurmade hulk kerkis märgatavalt üle 200

Riigi peaepidemioloogi Anders Tegnelli sõnul on statistikas viivitusi, mis tähendab, et kõik uued juhtumid ei ole aset leidnud viimase 24 tunni jooksul.

Tegnelli sõnul on surnud peamiselt väga vanad inimesed. Surmajuhtumitest on teatatud ka vanadekodudes, mistõttu nende külastamise keeld on endiselt jõus, märkis epidemioloog.