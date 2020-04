Las Vegas pani nakatumisriskis kodutud asfaldile joonistatud kastidesse magama

Las Vegase linnavalitsuse kommunikatsioonijuht David Riggleman selgitas CNN-ile, et nad andsid endast kiiruga parima. «Ma arvan, et kogu meie riik on mõistnud tõsiasja, et me ei suuda hallata seda olukorda, milles oleme,» lausus ta. «See ei puuduta vaid kodutuid. See on kõik meie ressursid üle koormanud ning kõik teevad endast parima.»