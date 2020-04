AFP: viiruse tõttu kasvas suremus Milanos hüppeliselt

Itaalias, kus elab kokku umbes 60 miljonit inimest, registreeriti eelmisel kuul 12 399 COVID-19 surmajuhtumit. Seda on tuhandeid rohkem kui on ametlikult üheski teises riigis.

Ametnikud ütlevad, et märtsi andmed ei peegelda tegelikku surmade arvu, kuna sinna pole sisse arvestatud paljud COVID-19 seotud surmad väljaspool haiglat, testimata inimeste suremine koroonaviiruse kätte ja surnud inimeste arv, kes ei saanud COVID-19 patsientide suure arvu tõttu haiglaravile.

Lombardias asuva Bergamo linnapea ütles kolmapäeval, et ei usalda ametlikku statistikat ning peab tegelikku surnute arvu kaks korda kõrgemaks, tuginedes ühe ajalehe analüüsile, mille järgi on COVID-19 surmajuhtumite arv Bergamo provintsis vahemikus 4500-5000, mis on kõrgem ametlikust surmajuhtumite arvust 2060-st.