EMA: malaariaravimeid tuleb kasutada vaid hädaolukorras

Paljud riigid on suurendanud ligipääsu neile kahele ainele, mida kasutatakse malaaria ravimiseks ja millel on viirusevastased omadused.

Ravim on andnud Prantsusmaal ja Hiinas tehtud uuringutes COVID-19 vastu häid tulemusi.

EMA hoiatas kolmapäeval, et neid mõlemat tohiks kasutada COVID-19 ravimiseks vaid juhtudel, kui see on hädavajalik.